Ставшая жертвой насилия в полицейском участке Кагарлыка Неля Погребицкая рассказала жуткие детали преступления

Свой комментарий девушка дала "Украинской правде".



По словам пострадавшей, первым измываться над ней пришел Николай Кузив.

"Как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушит меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или через противогаз я была", - отметила девушка.

После этого, полицейский отвел девушку, чтобы та смогла умыться, но ей пришлось вытереться рукавом.

"В отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог. Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался", - заявила Неля, продемонстрировав на себе следы "балований".

После применения шокера к девушке Кузив передал ее своему напарнику Сергею Сулиме.

"У меня уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал вот это "Я тебя разорву, будешь моя сегодня". Думаю, это будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все", - вспоминает девушка.

По словам пострадавшей, полицейские даже не отреагировали на просьбу отпустить ее к детям.

"Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу. А куда же было деваться. Николай еще посидел, посидел, а потом уже пошел. В 2 часа ночи его не было. Он отдал мне телефон", - отметила Неля.

После ухода Кузива, Неля начала умолять его напарника, чтобы тот ее отпустил.

"Сергей в 4 часа меня и не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. То он меня выпустил", - вспомнила Неля.

Ранее мы сообщали, что адвокат Елена Сотник, которая представляет интересы Погребицкой, рассказала о развитии дела. По ее словам, сторона защиты пока не определила сумму компенсации, которую намерена потребовать с обидчиков. На следующей неделе будет заключение экспертов, которое прояснит ситуацию.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.