Медики отказывались осматривать жертву преступления в Кагарлыке Нелю Погребицкую

Об этом сама девушка рассказала в интервью "Украинской правде".

По ее словам, врачи аргументировали свой отказ боязнью перед полицией.

"Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - заявила девушка.

Также Неля отметила, что адвокат, который изначально предложил ей свою защиту, посоветовал ей провести экспертизу по телефону, но ничего так и не вышло.

Напомним, в ночь на 24 мая оперативник Кагарлыцкого отделения полиции 29-летний Сергей Сулима вместе с 35-летним начальником сектора криминальной полиции отделения Николаем Кузивым проводили допрос свидетеля по краже.

Местную девушку "допрашивали" пытками, одевали противогаз, стреляли из табельного оружия над головой. А после правоохранители несколько раз ее изнасиловали. В больницу девушка попала уже на скорой.

Также она раскрыла подробности пыток. Неля отметила, что силовики пытались "повесить" на нее ограбление местного магазина, а после отказа "сотрудничать" - начали над ней издеваться.

Девушка также заявила, что ее избивали ногами и кулаками даже в туалете. Через время ее вновь отвели в кабинет, где начались пытки с противогазом.

В злополучном кабинете, где ее неоднократно насиловали, находились именно подозреваемые Сулима и Кузив.

ФОТО: Украинская правда

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