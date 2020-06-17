Появились новые подробности о парамедике Ирине Шевчишиной с позывным «Артистка», жизнь которой трагически оборвалась на днях



О гибели Шевчишиной стало известно 16 июня, однако подробности не раскрывались. На странице 93-ей ОМБр Холодный Яр в Фейсбук появились подробности о парамедике.

Так, в публикации сообщается, что она погибла во вдоре собственного дома в Надворной в результате несчастного случая.

Подчеркивается, что парамедик прошла настоящий ад – она была на войне с декабря 2014 года. Изначально она была медиком-волонтером в Песках, а затем три года служила в 93 бригаде Холодный Яр.

«Она была очаровательной женщиной - искренней, мягкой, доброй, всегда радой помочь побратимам и друзьям. Мы приносим искренние соболезнования ее мужу, который до сих пор служит в нашей бригаде, его семье, родным, близким и всем, кто знал и любил "Артистку"», - говорится в сообщении.

Также бойцы опубликовали архивное интервью погибшей. В нем она рассказывала о том, как впервые попала на фронт и почему решила остаться.

«Я понимала, что как боевая единица я особой роли не сыграю, но просто сварить есть, дать какие-то медикаменты, поддержать я могу. Они там в нарядах, им бы выспаться. Кто будет с тем супом заморачиваться? А мы наварим, вызываем по рации - приходите с кастрюлькой - и они бегут!», - говорила Ирина.

Она также рассказывала о том, что они с тогда еще просто возлюбленным, бойцом 93 бригады Владимиром планируют открыть собственное дело.

«Руки-ноги-голова есть, думаю, вместе справимся!», - говорила Шевчишин.

Напомним, трагически оборвалась жизнь знаменитой "Артистки", спасавшей бойцов.

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