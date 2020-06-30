Не успели украинцы отойти от наводнений, которые принесли миллиардный убыток, как столкнулись с новой разрушительной стихией

Согласно данным Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, 29 июня в Черновицкой области, наиболее пострадавшей от наводнений, зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4 балла в 11:41.

Источник землетрясения находился в районе города Новоднестровск, Сокирянского района на глубине 5 км. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. К счастью, пока обошлось без пострадавших.

До этого сразу два землетрясения зафиксировали в Закарпатской области. Стихия обрушилась 25 июня в Тячевском и Иршавском районах. Первое землетрясение произошло в 11.43, его магнитуда составила 1,1 балла по шкале Рихтера. Второе — в 16:19 с магнитудой в 2,3 балла.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года. Причиной наводнений наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.

25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

По словам губернатора Черновицкой области Алексея Бойко, подсчет ущерба еще продолжается, но по предварительным данным сумма уже достигла 1 млрд 50 млн гривен.

Сложная ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья, одном районе Львовщины и трех районах Черновицкой области.

Напомним, землетрясения, торнадо и снегопады разрывают Украину: но это еще не все «сюрпризы» лета