Украинцев призвали быть готовыми к тому, что землетрясения в некоторых регионах будут повторяться
Такое заявление сделали в Карпатском отделении Института геофизики после того, как 1 июня в регионе произошло землетрясение, передает ТСН.
В Институте отметили, что землетрясения на Прикарпатье происходят в тех районах, где добывают газ и нефть. По словам ученых, состояние пород меняется во время добычи, что провоцирует высвобождение сейсмической энергии, вызванной тектоническими процессами.
«Мы заметили, что на Прикарпатье основные землетрясения происходят в районах нефте- и газодобычи, это Надворная, это Долина, это Борислав», – отметили в Институте.
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Ученые считают, что в будущем землетрясения в этих регионах будут повторяться. Точно спрогнозировать их невозможно.
Ранее мы писали, что 1 июня в Украине произошло серьезное землетрясение. Подземные толчки наблюдались на Прикарпатье. Источник землетрясения, по словам специалистов, находится в районе Долины Ивано-Франковской области. Землетрясение было слабым, магнитудой около 3,2 балла, но местные жители почувствовали его последствия.
Центром удара стало село Якубов. Отмечается, что последнее землетрясение в этом районе было 13 лет назад. Местные отмечают, что трясло дома несколько секунд, после чего все прекратилось. Многие подумали, что это стало последствием какого-то взрыва. Добавим, что в результате землетрясения никто не пострадал.
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