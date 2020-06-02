Июнь, похоже, решил побить рекорд своего предшественника по погодным аномалиям

Казалось, что украинцы уже привыкли к разным выходкам погоды, но лето вдруг началось с торнадо, снегопадов и землетрясений.

Так, в Константиновском районе Донецкой области пронесся мощный торнадо. Кадры необычного для нас природного явления появились в сети.

На них можно увидеть, как огромная черная туча накрывает местность, а потом с неба опускается гигантская воронка и перемещается с большой скоростью.

Харьковский синоптик Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook прокомментировал явление: "Классический торнадо клиновидной формы".

Gepostet von Игорь Кибальчич am Montag, 1. Juni 2020

А вот в Карпатах июнь начался со снегопадов и минусовой температуры. Карпатах на горе Поп Иван, во второй день лета зафиксировали 4 градуса мороза. При этом снег там идет уже не первый день.

Об этом в Facebook сообщает спасатель из отряда ДСНС, который дежурит на Поп Иване, Василий Фицак.

"Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха -4 ° С, а при северном ветре со скоростью 13 м/с ощущения как перенесся в зиму", - написал Фицак.

1 июня на Поп Иване шел снег, температура составляла 0 градусов.

На Прикарпатье синоптики ожидают потепление и метеорологическое лето не раньше чем через неделю.

Но и это еще не все. В Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за суики сутки: в 7:22 и в 21:05.

Первое из них было магнитудой 3,2 по шкале Рихтера, а второе немного слабее.

Отмечается, что землетрясения не были опасными, однако их могли почувствовать люди внутри домов, особенно на верхних этажах.

Но это, судя прогнозам, только начало. Синоптики предупреждает, что лето 2020 может стать одним из самых жарких. К тому же погодные катаклизмы не дадут забыть о себе.

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