Сын житомирского стрелка, расстрелявшего семерых бойцов АТО, поддерживает отца

Как рассказал парень, после трагедии он забрал к себе в Киев мать с братом и племянницей. Как передает «КП в Украине», месяц они жили у него. Алексей Захаренко считает, что у его отца не было другого выхода. По мнению сына, его отец не стал бы просто так стрелять. Он уверен, что мужчина защищался, так как его жизни угрожала опасность.

Алексей рассказал, что из-за карантина его не пускают к отцу, поэтому с момента инцидента они не виделись.

«Ношу передачи. И таблетки, которые он постоянно пьет – от сердца, для разжижения крови», - рассказал парень журналистам.

По словам парня, его отец не мог быть пьяным, так как он не пьет из-за состояния здоровья. Стрелок пережил два инфаркта и несколько операций по расширению сосуда. Экспертиза, кстати, также подтвердила отсутствие алкоголя в крови.

Сын стрелка рассказывает, что отец просил одного из погибших, Романа Ханенко, не привозить на пруд чужих людей. Отец рассказывал, что они часто напивались до такого состояния, что земли под собой не чувствовали.

«Может, к нему цеплялись – он не рассказывал. Они всегда приезжали, максимум, вчетвером, а тут почему-то восемь приехало», - рассказывает Алексей.

Напомним, что эксклюзивные фото и подробности трагедии с бойцами АТО на Житомирщине: «Пришлось прятать семью».

Как сообщала Politeka, житомирский стрелок, погубивший бойцов АТО, может избежать тюрьмы, новые детали.

Также Politeka писала, что трагедия с бойцами АТО на Житомирщине, выживший прервал молчание: "Я достаю оружие, буду его...".