Підозрюваного у масової бійні на Житомирщині Анатолія Захаренка можуть вбити під час слідчого експерименту

Про це у своєму Facebook розповів журналіст Богдан Амінів, передає Politeka.net.

За словами силовиків, Анатолій Захаренко після затримання зізнався, що у нього нібито не було вибору: "якби не я їх, то вони б мене".

Як зазначили слідчі, родичі і товариші вбитих можуть захотіти помсти, тому головного підозрюваного у масовій бійні привезли на судове засідання в касці і бронежилеті, а на саме засідання не пустили всіх родичів постраждалих сторін.

"Також в поліції на повному серйозі допускають, що Захаренка можуть вбити під час проведення слідчого експерименту на місці злочину у водойми. І опрацьовують такий сценарій, щоб не допустити помсти", – розповів журналіст.

Амінів також додав, що Анатолій Захаренко і раніше брався за рушницю. Під час місцевих виборів навіть приходив зі зброєю додому до колишньому сільського голови.

"Правда, що це був за конфлікт – не став уточнювати. Екс-голова села каже, що через це навіть довелося вивозити і ховати сім'ю. Але додає: "а взагалі, Захаренко – нормальний мужик", – резюмував журналіст у своєму Facebook, опублікувавши також нові фото з місця масової бійні.

Раніше ми розповідали про трагедію, яка сталася 22 травня неподалік від села Новоселиця Попелянского району Житомирської області.

Компанія з 8 чоловіків приїхала на рибалку на місцевий ставок, де до них приєднався орендар. Друзі розпивали спиртні напої, а потім шестеро з них влаштувалися спати в сараї на березі водойми, а двоє продовжили випивати з орендарем ставка – професійним мисливцем Анатолієм Захаренком.

У якийсь момент між чоловіками спалахнув конфлікт і арендодатор ставка взявся за рушницю, застреливши сімох людей. Серед загиблих були офіцери Нацгвардії і ветерани війни на Донбасі.

Нагадаємо, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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