Спливли несподівані подробиці з життя Анатолія Захаренко, який розстріляв сімох людей за одну ніч

Як передає Politeka.net, нові деталі розкрив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За даними слідства, стрілок вже мав судимість в РФ.



"Анатолій Захаренко 1962-го року, народився в Російській Федерації. У Російській же Федерації в часи СРСР отримав кримінальний термін – близько 7 років за вчинення тяжкого злочину. Нам також відомо, що ця людина неодноразово вів себе агресивно під впливом алкоголю", – зазначив заступник міністра.

Також Геращенко допустив, що стрілець може уникнути повноцінного покарання в тому випадку, якщо медична експертиза визнає його неосудним.

"Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно буде перебувати за ґратами, лише в спеціалізованій психіатричній лікарні", – зазначив Геращенко.

Нагадаємо,22 травня в Житомирській області сталося резонансне вбивство - вісьмох чоловіків розстріляли під час конфлікту. Всі постраждалі служили в АТО.

Сам підозрюваний розповів журналістам свою версію вбивства.

На питання про те, чи було вбивство випадковістю, обвинувачений відповів: "Це був самозахист".

також прокоментувала те, що Трапилося і дружина підозрюваного. За її словами, чоловіки посварилися через військової служби.

«Конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - заявила жінка.

Підозрюваному у масовому розстрілі сімох людей світить довічний термін.

Нагадаємо, драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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