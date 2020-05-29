З'явилися нові подробиці жорстокої бійні на Житомирщині, в якій загинули ветерани АТО

Про це єдиний свідок трагедії Вадим Федюнин розповів в інтерв'ю виданню Цензор.Нет.

За його словами, йому вдалося втекти від Анатолія Захаренка, який розстріляв його побратимів, але довго не міг добитися допомоги місцевих жителів.



Перші постріли свідок почув до 11 вечора.

"Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами." Ах ти ж, с*ка ". І постріли." Ах ти ж, с*ка ". Він промовляв, коли стріляв. Це взагалі. Це кошмар був сильний, звичайно ... Два постріла. Я крикнув: "Пацани, він підстрелив Малька!". Крикнув Фінн в сусідній кімнаті: "Пацани, він вистрілив в Ромку!" - розповів чоловік.

"Забігаю я в село. Село починається, вулиця йде з цих озер, воно вздовж річки йде. І вулиця освітлена. А я ж ще, бачите, в окулярах, у мене мінус чотири. Зайшов в третю хату, але дідусь відвернувся, вимкнув світло", — згадує Федюнин.



Через час свідок трагедії побіг до інших будинків, де просив, щоб допомогли його пораненим друзям.

"Не пам'ятаю, хто відкрив. Я кажу: "Бл#дь, у Толіка, у Кацапа (його Кацапом там називають), викличте поліцію, швидку, там поранені хлопці!". Подзвонили синові Толіка... Господарі ховалися в будинку, дзвонили з дому: "Все, вали звідси, нам не треба неприємностей". Ломлюсь в хати, ніхто мені не відкриває. Світло усі вимикають", – продовжив він у спілкуванні з журналістами.



Федюнин також побоювався, що орендар озера Анатолій Захаренко може з'явитися в село, щоб розправитися з ним.

"Дивлюся, світло навпаки включається. Двір такий нормальний, виходить дядько здоровий, шеврони. Я: "Ой, клас, братушаня, подивися, я босоніж, виклич міліцію, швидку!" "Відійди звідси, я тобі зараз києм, тільки що у мене на подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які вбивства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!", — з тривогою згадує очевидець масової бійні на Житомирщині.



Підсумовуючи, Федюнин додав, що його погодилися вислухати лише в четвертому за рахунком будинку, а господарем виявився співробітник спецслужб, у якого при собі була зброя.

"У наступній хаті горить світло. Підбігаю, відбиваюся від собаки. Стукаю. Дружина кличе чоловіка. Виходить твереза людина, спортивна, накачена. Потім я вже побачив, що у нього пістолет був, "гумка", видно. Він викликав, він почав дзвонити. Викликає поліцію. Вислухав спершу мене. Каже, я співробітник спецорганів, не переживай, розповідай, я тебе не вижену. Дзвонить до себе на службу і говорить… Він говорить по телефону: "До мене прийшов такий-то, заявив про те-то. Я дістаю зброю, буду його захищати". Тобто, там зафіксовано це все. От і все, в принципі", — резюмував єдиний свідок бійні в спілкуванні з журналістами.



Раніше ми розповідали про трагедію, яка сталася 22 травня неподалік від села Новоселиця Попелянского району Житомирської області.

Компанія з 8 чоловіків приїхала на рибалку на місцевий ставок, де до них приєднався орендар. Друзі розпивали алкоголь, а потім шестеро з них влаштувалися спати в сараї на березі водойми, а двоє продовжили випивати з орендарем ставка – професійним мисливцем Анатолієм Захаренко.

У якийсь момент між чоловіками спалахнув конфлікт і арендодатор ставка взявся за рушницю, застреливши сімох людей. Серед загиблих були офіцери НГУ та ветерани АТО.

Нагадаємо, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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