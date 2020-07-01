Не хватило совсем немного времени

Боевики самопровозглашенной "ДНР" снова захватили украинского патриота Григория Синченко, которому до этого удалось вырваться из плена

Об этом "Укринформу" рассказала мать украинца Татьяна Гулевская, передает Politeka.net.

21 мая Григорий Синченко сбежал из подвала, где его пытали террористы. Но на свободе украинский патриот пробыл недолго - 29 июня его снова схватили. По словам матери, ей стало известно о задержании сына от адвоката, который находится в Донецке.

"Во время плена его очень пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов. Я могу только представить, что его ожидает теперь. Ведь представители "МВД", которые приезжали к моей маме, которая живет в Донецке, предупреждали, что Григорию свободы не видать, как и жизни", - отметила Татьяна.

В комментарии "Радио Свобода" мама Григория рассказала, что он хотел выбраться с оккупированных территорий, но не успел. Мужчина обратился к своим родственникам за помощью, но его схватили перед самым отправлением. Татьяна опасается, что боевики будут снова издеваться над Синченко:

"30 июня, ему должны были передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки".

Татьяна Гулевская добавила, что около недели назад спецслужбы так называемой "ДНР" задержали ее дочь, чтобы выпытать у нее информацию о брате. После задержания Григория девушку выпустили на свободу.

Оккупанты измываются над инвалидом третьей группы Григорием Синченко с декабря 2016 года, обвиняя в "партизанской деятельности". В 2017 году его обменяли и отправили в Украину вместе с другими пленниками, но вскоре стало известно, что мужчина снова угодил в руки террористов.

Напомним, что боевики "ДНР" похитили юного патриота Украины: родные просят помощи.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.