Боевики похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко

Об этом в Facebook сообщает "Медийная инициатива за права человека".

Известно, что уже более двух месяцев парня удерживают в тюрьме.

"10 апреля 2020 к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родные парня посчитали: ровно 73 суток не знали о его местонахождении. В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу", – пишут в сети.

Известно, что Богдану передали лекарства, ведь у него врожденный порок сердца и он нуждается в медицинской опеке.

Но самое главное – с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и удержания парня

Как отмечается, несмотря на то, что Богдан жил на оккупированной территории, он никогда не скрывал своей проукраинской позиции.

Последний пост на странице Богдана в Facebook: "Сложно на самом деле поверить в то, что Донецк уже не будет таким, как раньше, никогда. И только тихий и слабый огонек надежды и мечты на возвращение не гаснет. И только песня Патриота раздается в донбасских степях, а мы ждем, потому что есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина".

Недавно мы писали, что 22 июня боевики открыли блокпосты и начали изощренно издеваться над людьми.

Оккупанты несколько месяце держали контрольно-пропускные пункты на замке, а теперь открыли движение через "Еленовку" и "Новотроицкое". Руководитель Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что все приезжающие в Украину из неподконтрольных территорий обязаны проходить температурный контроль и отправляться на самоизоляцию при помощи сервиса "Дій вдома".

Но вот выпускать людей из Донбасса боевики не торопятся. Пользователи сети передают, что власти так называемой "ДНР" придумали новую пакость.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.