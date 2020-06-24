Боевики похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко
Об этом в Facebook сообщает "Медийная инициатива за права человека".
Известно, что уже более двух месяцев парня удерживают в тюрьме.
"10 апреля 2020 к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родные парня посчитали: ровно 73 суток не знали о его местонахождении. В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу", – пишут в сети.
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Известно, что Богдану передали лекарства, ведь у него врожденный порок сердца и он нуждается в медицинской опеке.
Но самое главное – с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и удержания парня
Как отмечается, несмотря на то, что Богдан жил на оккупированной территории, он никогда не скрывал своей проукраинской позиции.
Последний пост на странице Богдана в Facebook: "Сложно на самом деле поверить в то, что Донецк уже не будет таким, как раньше, никогда. И только тихий и слабый огонек надежды и мечты на возвращение не гаснет. И только песня Патриота раздается в донбасских степях, а мы ждем, потому что есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина".
Недавно мы писали, что 22 июня боевики открыли блокпосты и начали изощренно издеваться над людьми.
Оккупанты несколько месяце держали контрольно-пропускные пункты на замке, а теперь открыли движение через "Еленовку" и "Новотроицкое". Руководитель Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что все приезжающие в Украину из неподконтрольных территорий обязаны проходить температурный контроль и отправляться на самоизоляцию при помощи сервиса "Дій вдома".
Но вот выпускать людей из Донбасса боевики не торопятся. Пользователи сети передают, что власти так называемой "ДНР" придумали новую пакость.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.