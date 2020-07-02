В Государственном бюро расследований отчитались за работу в июне

Предыдущий месяц выдался жарким на события. Согласно данным ведомства, были задержаны 43 человека, включая семерых членов банды полицейских, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службы ГБР (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Отмечается, что в группировку входили два руководителя одного из отделений полиции.

Кроме того, был задержан прокурор, который путем мошенничества завладел средствами в сумме 100 000 долларов.

Также сотрудники ГБР задержали псевдосоветника президента, «генерала СБУ» и представителя антикоррупционной организации, которые требовали у гражданина 1 млн 100 тыс гривен за погашение несуществующего долга.

330 гражданам ГБР вручило уведомления о подозрении. Самым громким делом, безусловно, является подозрение народному депутату, экс-президенту Петру Порошенко, который, будучи гарантом, склонил Председателя Службы внешней разведки Украины к выполнению преступного приказа.

Подозрения выписали и экс-президенту Виктору Януковичу, а также двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву - в совершении государственной измены.

Помимо этого, сотрудники ГБР выкрыли двух чиновников квартирно-эксплуатационного управления, которые украли 11 млн гривен при строительстве казарм в военном городке.

В целом, в июне в суд были направлены обвинительные акты в отношении 256 лиц, отмечают в пресс-службе ведомства. В частности, по делу полицейского за сокрытие резонансного убийства в Каховке, которое случилось во время празднования Нового года.

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