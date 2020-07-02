В Кирилловке в ночь на 2 июля на базе отдыха «Днепровские зори» на косе Пересыпь заметили автомобили скорой помощи, которые выезжали один за другим

У всех госпитализированных были одинаковые симптомы: резкое повышение температуры до 39 градусов, рвота и понос, передает местное издание «Акцент».

Среди тех, кого увозили с базы, – и воспитанники днепровского клуба «Спарта», заехавшие на отдых накануне в обед.

По информации издания, они ели в кафе и столовой на базе, а также заказывали пиццу из других баз.

Когда врачи забирали людей в больницу, к «скорым» подходили жильцы других корпусов и жаловались на похожие симптомы.

По информации Кирилловского поселкового совета, симптомы отравления выявили у 43 человек. Их доставили в инфекционное отделение Акимовской ЦРБ. Сотрудники Азовской амбулатории выехали на территорию пансионата для того, чтобы на месте провести бакпосев на выявление возбудителя инфекции.

В прессе сразу же распространилась информация о том, что симптомы у людей были весьма схожи с COVID-19. Однако есть ряд моментов, которые говорят не в пользу этого диагноза. Во-первых, у вируса из Китая инкубационный период составляет от 5 до 14 дней , и он отличается у разных людей. Кроме того, самыми распространенными симптомами этого недуга являются температура в сочетании с сухим кашлем, а диарея – очень редкий симптом при вирусе, причем развивается он гораздо медленнее, чем при отравлении. Однако для исключения любых опасений всем отдыхающим, у которых зафиксирована температура, сделают тесты на коронавирус. Анализы отправят в Запорожье.

Как выяснилось позже, пицца, которую заказывали спортсмены, была сделана на одной из баз в условиях антисанитарии. Администрация заведения комментариев не дает.

Исходя из этой информации, отдыхающим советуют не паниковать преждевременно по поводу вспышки вируса. Скорее всего, ее нет как на этой базе, так и в целом в Кирилловке. А вот что касается выбора еды, тот тут отдыхающим советуют быть очень осторожными, поскольку не на всех базах отдыха в поселке есть пресная вода, что не может не сказываться на качестве пищи.

Напомним, одесситам и туристам запретили ходить на пляжи.

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