Владимир Зеленский проведет выходные в президентской резиденции на острове Бирючий в Азовском море

СМИ пишут, что президент на Троицу собрался отдохнуть неподалеку от Мелитополя и Кирилловки. Именно там, в Херсонской области находится остров Бирючий, который входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк.

Резиденция на острове появилась еще во времена Никиты Хрущева.

Несмотря на то, что Зеленский отправится отдохнуть на морском побережье, вряд ли стоит ожидать, что на официальных страницах президента и первой леди появятся их фото в купальных костюмах.

А вот в былые времен пара могла спокойно показывать кадры семейного пляжного отдыха.

Мы решили показать архивные фото Елены Зеленской в купальниках.

На одном из фото Елена Зеленская стоит на четвереньках под кустом можжевельника в компании с Ириной Пикаловой — женой участника студии «Квартал 95» Александра Пикалова.

Напомним, в допрезидентские времена Зеленские отдыхали на вилле в Италии.

“Несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания [студия «Квартал 95»] ее приобрела, но с тех пор мы там уже не бывали”, – рассказывала как-то Елена Зеленская.

Теперь Зеленские будут отдыхать на даче, где ранее любила проводить время семья Виктора Януковича.

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