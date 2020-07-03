Россия сосредоточила боевую технику и военных на границе с Украиной

Об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня у границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", - заявил Голопатюк.

Согласно данным, всего в близи от украинской границы находится около 87 тыс. человек личного состава армии РФ, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 реактивных артиллерийских установок, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.





Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Украина должна быть ментально готова к возможному полномасштабному вторжению со стороны России.

Боднар отметил, что возле границы с Украиной сейчас фиксируется рост военных мощностей, а в оккупированном Крыму россияне усиливают боевые группировки.

Он предположил, что Кремль может решиться на новое вторжение из-за внутренней нестабильности или неудовлетворительных результатов голосования по поправкам.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

Как сообщала Politeka, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

Также Politeka писала, что парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.



