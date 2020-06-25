Американский генерал Бен Ходжес заявил, что осенью Россия попытается вторгнуться в Херсонскую область
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Россия превратила оккупированный Крым в мощную военную базу, а из-за того, что на полуострове не хватает воды, РФ может вторгнуться в Херсонскую область Украины, использовав учения, которые будут проходить в сентябре этого года.
Ходжес убежден, чтобы решить проблему питьевой воды в Крыму, Россия попытается захватить дамбу в Херсоне:
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«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым », - рассказал Ходжес.
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Так, недавно в Очакове Николаевской области, были проведены учения сил ООС.
"Очаковские "морские котики" во время учений пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в тыл врага.
В ходе учений было отработано вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию соприкосновения в тыл противника воздушным путем с помощью парашютных систем типа "Крыло".
Операторы Сил Специальных Операций отрабатывали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров", - говорится в сообщении.
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