Американский генерал Бен Ходжес заявил, что осенью Россия попытается вторгнуться в Херсонскую область

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россия превратила оккупированный Крым в мощную военную базу, а из-за того, что на полуострове не хватает воды, РФ может вторгнуться в Херсонскую область Украины, использовав учения, которые будут проходить в сентябре этого года.

Ходжес убежден, чтобы решить проблему питьевой воды в Крыму, Россия попытается захватить дамбу в Херсоне:

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым », - рассказал Ходжес.

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Так, недавно в Очакове Николаевской области, были проведены учения сил ООС.

"Очаковские "морские котики" во время учений пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в тыл врага.

В ходе учений было отработано вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию соприкосновения в тыл противника воздушным путем с помощью парашютных систем типа "Крыло".

Операторы Сил Специальных Операций отрабатывали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров", - говорится в сообщении.

HAHO (HIGH ALTITUDE HIGH OPENING) 73 CENTRE UASOF Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил ворога. В ході навчань було відпрацьовано вивід операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу "Крило" Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів. В 73 морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів. Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій. Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано виводити розвідників в тил противника з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога. #73МЦСпП #ССО #SOF #ЗСУ Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Військове телебачення України Gepostet von 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого am Montag, 22. Juni 2020

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