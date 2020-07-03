В Николаеве возник конфликт во время похорон жены депутата местного облсовета Кристины Ивануны

Инцидент случился в среду, 1 июля, между мужем и родственниками покойной, сообщает местное издание "Новости-N".

Участники траурной церемонии рассказали, что мать и брат погибшей набросились на депутата Ивана Ивануну с криками "Убийца!".

"Близкие покойной накинулись на мужчину с такой яростью, что присутствующим никак не удавалось их оттащить. Многие утверждают, что в царившей неразберихе прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, однако, кто стрелял, и была ли вообще стрельба, так и осталось невыясненным", – сообщает издание.

По информации СМИ, после того, как присутствующие смогли остановить конфликт, Ивануна покинул зал.

Напомним, 33-летняя Кристина Ивануна погибла 29 июня. В полицию поступило сообщение о том, что женщина выстрелом в голову покончила с собой.

Ее муж, 34-летний депутат Николаевского областного совета от партии "Батькивщина", в момент инцидента находился в доме.

Он сообщил полиции, что его жена покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему травматического пистолета.

Знакомые семьи предполагают, что выстрел был не случайный.

«Кристиночка всегда была лучезарным и радостным человеком, всегда с улыбкой. Не верю, что сама. Если и сама - не от сладкой жизни. Игорь не очень ласковый и дружелюбный», - передает слова Ольги Богдан, знакомой Кристины «Газета.ua».

Игорь и Кристина воспитывали дочь Полину и сына Владислава.

Отмечается также, что Ивануна фигурировал в нескольких скандалах. В частности, в 2018 году фермеры из Николаевского района обвинили депутата в рейдерском захвате земли и подделке документов. Руководитель фермерского хозяйства "Василек" Евгений Гаршин убеждал, что Ивануна угрожал забрать его земли и урожай.

На Кристину Ивануну была записана часть бизнесов мужа. Согласно декларации, она владела земельным участком площадью 2500 кв. м в селе Старая Богдановка под Николаевом и двумя тракторами.

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