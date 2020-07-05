В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) загадочно погиб украинский военнослужащий из Бердичева

Трагедия произошла 1 июля, тело солдата - 27-летнего Александра Присяжного с огнестрельным ранением нашли на боевом посту. Следствие утверждает, что это было самоубийство, но родные погибшего в эту версию не верят.

О трагедии сообщило местное издание berdichev.biz.

Мать Присяжного Наталья заявила, что оснований покончить с собой у ее сына не было, хотя ее пытаются убедить, что он накануне поссорился с женой, поэтому и застрелился.

"В гибели моего сына очень много невыясненных обстоятельств. Нам сказали, что он получил пулевое ранение на посту. При нем был только автомат АК-74. Это оружие с длинной базовой огневой точкой. Он был "короткорукий" и никак рукой не мог достать пусковой крючок, чтобы себя застрелить", - рассказала она.

Женщина объяснила, что ссора с женой не могла быть поводом для самоубийства - он хотел развода с супругой, но суицидальных намерений не было. Не оставил Присяжный и никакой предсмертной записки, что указывало бы на то, что он добровольно лишил себя жизни. Накануне трагедии военный строил планы на будущее.

Также ранее сообщалось, что в зоне ООС погиб украинский военный из города Шпола Черкасской области. Александр Вадимович Маньковский 1968 года рождения пять лет защищал Родину на Донбассе.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

Как сообщала Politeka, "Вечная память герою!": Украина потеряла 38-летнего защитника, трагические детали с передовой.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь героя ВСУ, который прошел Иловайский котел, побратимы безутешны.