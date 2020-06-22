Майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона Роман Богатырь прошел Иловайский котел, но в мирной жизни подорванное здоровье не давало покоя

19 июня в Киеве не стало ветерана АТО Романа Богатыря. Военный скончался из-за тромба в легочной артерии. Об этом в соцсети Фейсбук сообщил волонтер Станислав Кушнаров.

В последний путь бойца выйдут проводить жители украинских городов - ветерана похоронят на родине, в Днепропетрвоской области. По словам депутата Каменского горсовета Андрея Иванченко, земляки будут встречать героя автоколонной.

"Все, кто уважает настоящих героев, защитников нашей Украины, приглашаются встретить героя колонной автомобилей и провести дорогами Днепропетровской области в последней путь от Царичанки в дом, где жил Роман", - сообщил депутат.

Погибший, помимо боев за Иловайск, получил множество травм, защищая независимость Украины. В частности, в декабре 2014 года получил тяжелую травму возле Кряковки, попав в засаду террористов.

Ряды ВСУ Богатырь покинул в 2016 году и с того времени занимался волонтерской деятельностью.

Украинцы в соцсети выражают соболезнования по поводу смерти ветерана:

"Не могу поверить ... спи спокойно, родной, Герой Украины, папа, муж, брат, друг..."

"Ромчик, знала тебя с детства как настоящего мужчину и верного друга, земля пухом"

"Ты навсегда в наших серцях. Нет слов от боли"

"Низький уклін... хай спочиває з миром"

Ранее мы сообщали, 16 июня в Харькове попрощались с разведчиком Дмитрием Карамушкой. 12 июня у бойца остановилось сердце.

Он служил в зоне проведения АТО/ООС с 2014 по 2017 гг. разведчиком в 92 бригаде, которая дислоцируется в Башкировке (Чугуевский район).

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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