В Государственном бюро расследований отчитались о проделанной работе за первую неделю июля

С 1 по 6 июля следователи ГБР задержали 9 человек, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Среди них заместитель начальника отдела прокуратуры Ровенской области после получения части ежемесячной неправомерной выгоды в виде 2 ноутбуков от полицейского за «крышевание» его деятельности перед органами Государственного бюро расследований.

Кроме того, за неделю было вручено подозрения 88 гражданам, в том числе, двум правоохранителям, работникам Кагарлыцкого отделения полиции, участвовавших в пытках в ночь с 23 на 24 мая.

Также объявлено о подозрении в растрате 1 миллиона гривен экс-чиновнику Апелляционного суда Киевской области, который выписывал себе щедрые премии.

Подозрение вручили и голове одного из государственных агентств Украины, который без лицензии продавал радиоактивный загрязненный металлолом, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 3 миллионов гривен.

В сообщении пресс-службы таже отмечается, что за прошедшую неделю в суд направлены обвинительные акты по делам в отношении 105 граждан. В том числе бывшему председателю Фонда госимущества Украины, из-за служебной халатности которого государство понесло ущерб на 420 000 гривен.

Ранее мы писали, ГБР в отчете за июнь сообщило о задержании 7-х членов банды полицейских. Отмечается, что в группировку входили два руководителя одного из отделений полиции. Кроме того, был задержан прокурор, который путем мошенничества завладел средствами в сумме 100 000 долларов.

Напомним, что на Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрытие «теневой труда»

Как сообщала Politeka, ГБР вывел на чистую воду бывшего следователя: "потерял при обыске миллионы"

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как на самом деле работают правоохранители.