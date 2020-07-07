Возгорание в здании хостела, где проживали заробитчане из Украины, произошло поздно ночью

Об этом пишет местное издание radiokrakow.pl.

Сообщается, что ЧП произошло позавчера, 5 июля, в городке Погожице (Малопольское воеводство).

В частности, злоумышленники решили поджечь здание местного хостела, в котором проживали 12 человек, среди которых были и украинские заробитчане.

Несмотря на то, что возгорание произошло посреди ночи, люди в результате сильного пожара не пострадали — их удалось оперативно вывести из пылающего здания, в котором расположен хостел.

По информации журналистов, полицейские оперативно задержали поджигателей. Ими оказались граждане Польши, которые также проживали в этом хостеле.

Мотивы действий поджигателей на данный момент неизвестны.

Ранее мы сообщали, 3 июля возле аэропорта "Жуляны" в Киеве произошел масштабный пожар. Очевидцы публиковали кадры и подробности происшествия в социальной сети Facebook.

Пожар начался по адресу Воздухофлотский проспект, 66-74.

"Пожар на выезде из Киева в сторону аэропорта Жуляны. Там гаражи/ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там баллоны, могут взорваться", – ранее говорилось в сообщении.

Напомним, взрывы прогремели под Одессой, спасатели приняли меры: фото с места

Также Politeka писала, что новое ЧП рядом со взорванной многоэтажкой в Киеве, дом почернел от пламени