"Здесь мы родились, здесь мы и умрем..."

Возросло количество жертв масштабных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области

По словам главы МВД Арсена Авакова, количество погибших предварительно возросло до 6 человек (ранее сообщалось о пяти).

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский сообщил, что в результате пожара в ​​местную больницу отправили 28 местных жителей, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 17 детей.

Отметим, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Радио НВ" сообщил, что во время эвакуации люди отказывались выселяться из сгоревших домов.

«Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем», - рассказал чиновник.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой пожар) составляет около 40 га.

К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области были привлечены авиация, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

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