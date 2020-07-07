"Люди вынуждены бежать от пожаров всеми известными тропинками"

Народный депутат Сергей Шахов со своей командой помогает спасателям ликвидировать последствия масштабного пожара в Луганской области

7 июля масштабный лесной пожар, который разгорелся ранее на Луганщине, подошел вплотную к населенным пунктам и начал перекидываться на дома людей. Шахов выехал на место пожара и рассказал о том, как идет борьба с огнем.

«Сегодня я со своей командой работаем в помощь пожарным службам и МЧС. Наши волонтеры коммуницируют с местными жителями. Вывозят людей и уцелевшие вещи полями. Люди вынуждены бежать от пожаров всеми известными тропинками», - рассказал нардеп.

Он также высказал предположение о том, что причиной масштабного ЧП мог стать поджог. Нардеп уточнил, что в регионе лес продолжают вывозить «КАМАЗами». По его словам, виновных в случившемся еще предстоит найти.

«На данный момент пожар добрался до населенных пунктов. Уже пострадали целые улицы. Несколько семей остались без крыши над головой. Сгорела церковь…Если пожар не будет локализован сегодня, существует большая вероятность возгорания местной больницы в городе Северодонецке. Мы очень надеемся на Божью благодать и человеческие силы, чтобы возгорание было потушено», - подчеркнул Шахов.

Отметим, что по последней информации жертвами пожара уже стали 4 человека. Еще 9 госпитализированы. Тушением огня занимается 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек и 66 единиц техники.

Напомним, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Как сообщала Politeka, команда Сергея Шахова достучалась до Зеленского: "Работаем дальше!".

Также Politeka писала, что нардеп Шахов представил в Раде план группы "Довіра", как вернуть Украину к нормальной жизни.