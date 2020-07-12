В Запорожской области возле поселка Кирилловка пронеслось два смерча
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Стоить отметить, что природное явление было необычным - двойной смерч сформировался прямо на глазах.
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Отметим, что подобное явление для Украины уже не редкость.
Ранее в Тернопольской области 9 июня, пронесся страшный смерч сразу возле нескольких населенных пунктов.
Такие смерчи у нас в стране — редкое атмосферное явление. Точная причина таких частых торнадо неизвестна, но возможный виновник торжества — глобальное потепление.
Также мы сообщали, что в Черкасской области очевидцам удалось заснять редкий вид смерча.
На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли.
Это редкий вид погодного явления, известный под названием «лэндспаут».
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