Комета Neowise уже прошла критическую точку

Как сообщает Politeka.net, 3 июля космический объект подошел на минимальное расстояние к Солнцу.

«С 12 по 23 июля она будет видна уже в вечернее время – это происходит вследствие удаления от Солнца и приближения к Земле», - рассказали ученые.

Полет этой кометы удалось заснять жителю Дружковки Донецкой области Сергею Чабару.

Он успел сделать потрясающие снимки прямо возле въезда в город Краматорск. Позднее он опубликовал фотографии на своей странице в facebook.

Фото сделаны без помощи специальной аппаратуры, снимки удались благодаря телефону на штативе. «ISO - 100, выдержка - 16s (или) 32s», - написал пользователь.

Под Днепром также зафиксировали яркую комету.

Об этом собщил местный житель Павел Бунин.

Он отметил, что это самая яркая комета за последние годы.

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – самая яркая комета за последние 7 лет. Видно на северо-востоке перед восходом солнца в созвездии Возничего", – написал он.

Следует отметить, что впервые эту комету заметили в конце марта 2020 года. Второе название небесного тела - Neowise - от названия телескопа, через который люди и увидели комету. Полет небесного тела можно наблюдать в течение нескольких дней, а лучше всего его можно рассмотреть перед рассветом над горизонтом.

Комета должна оставаться видимой за несколько минут до восхода до 11 июля. После этого она опустится ниже горизонта. Уже 15 и 16 июля, Neowise снова появится - теперь уже в вечернем небе.

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