Астролог Влад Росс, который предсказал победу на президентских выборах Владимира Зеленского, прогнозирует апокалипсис в 2020 году

Согласно прогнозу, старый мир будет разрушен до основания, передает «Главред».

Астролог предупреждает, что в декабре 2020 года возможна глобальная катастрофа, связанная с падением в Атлантический океан небесного тела.

По его словам, новый мир начнет строиться в 2021 году, все изменится – границы и роли государств, ценности и миропорядок.

"Апокалипсис еще впереди. В декабре к Земле приблизятся астероиды, кометы и другие небесные тела. Потому после пандемии может случиться глобальная катастрофа, связанная с падением небесного тела в Атлантический океан…", – предупредил астролог.

Напомним также, есть теории, что апокалипсис наступит не раньше 2021 года. Такие фатальные сценарии с датой конца света указаны в пророчествах еврейского священного писания – Торе.

Текст, согласно древним верованиям, был продиктован Моисею самим Всевышним, а после его веками дополняли мудрецы и пророки, слову которых доверяли современники.

В писании говорится, что человечество будет существовать шесть тысячелетий, а после погибнет в кровопролитных войнах и во время природных катаклизмов. Но в момент бедствия на Землю спустится Мессия, который якобы сможет спасти праведных и забрать их в иной, лучший мир.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.