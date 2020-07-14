Украинская группа под гарантии ОБСЕ хотела забрать погибшего, но попала во вражескую тройную засаду

Как передает Politeka.net, об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

По его информации, трагедия произошла в районе оккупированной Горловки.

Группа в составе девяти военнослужащих отправилась на эвакуацию погибшего вблизи линии фронта, получив предварительные гарантии от боевиков, но угодила в засаду.

"Не могу опомниться от ненависти и бессилия. Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах", – сообщил Цаплиенко детали военного преступления.

Журналист отметил, что украинскую группу начали подло расстреливать с трех сторон, в результате чего двое человек погибли на месте.

"Все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – добавил Цаплиенко в своем личном Telegram.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что группа военных выдвинулась на эвакуацию погибшего в белых касках и с опозновательными знаками, но оккупантов это не остановило.

"В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в результате подлой атаки погиб медик, еще двое получили ранения.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международных правовых норм", - добавили в ООС.

Стоит отметить, что тела погибших и раненый боец все еще находятся на месте обстрела, а украинская сторона ведет переговоры с ОБСЕ об их эвакуации.

"Подлость, обстрелять медиков...", "Нет им прощения", "Плохо быть слабой страной...", "Просто прекратить стрелять", "Вечная память героям. Смерть врагам", "Надеюсь их сравняли с землей", - написали украинцы в комментариях.

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