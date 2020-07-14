Предприятие три года "пряталось" от налоговой

Офис Генпрокурора разоблачил схему по уклонению от уплаты налога - арендной платы за землю и добился поступления миллионов гривен в бюджет

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, за процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора при расследовании в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты арендной платы за землю в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) обеспечено добровольное возмещение в бюджет 28,9 млн грн налога.

Отмечается, что должностное лицо одного из предприятий Киева в течение 2017-2020 годов уклонялось от уплаты налога, поэтому госбюджет недополучил миллионы гривен.

Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство прокурора об освобождении виновного лица от уголовной ответственности в связи с добровольной уплатой налогов, сборов (обязательных платежей).

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Она рассказала, что в рамках обновления кадрового потенциала ведомства в Офис Генпрокурора устраивают кандидатов извне системы, которые прошли все этапы отбора. Кроме того, продолжается прием документов для нового отбора.

Венедиктова также рассказала о ежедневных собеседованиях прокуроров региональных прокуратур. Генпрокурор уточнила, что все это делается для очищения и обновления системы.

"Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших", - заявила Венедиктова.

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