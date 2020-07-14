Офис Генпрокурора разоблачил схему по уклонению от уплаты налога - арендной платы за землю и добился поступления миллионов гривен в бюджет
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, за процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора при расследовании в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты арендной платы за землю в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) обеспечено добровольное возмещение в бюджет 28,9 млн грн налога.
Отмечается, что должностное лицо одного из предприятий Киева в течение 2017-2020 годов уклонялось от уплаты налога, поэтому госбюджет недополучил миллионы гривен.
Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство прокурора об освобождении виновного лица от уголовной ответственности в связи с добровольной уплатой налогов, сборов (обязательных платежей).
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