Экс-главу Украины Виктор Янукович арестовали заочно в Украине на два месяца
Киевский суд принял решение о заключении под стражу бывшего президента. Об этом сообщил адвокат Януковича в интервью РосСМИ, передает Politeka.net.
Ранее мы сообщали, что фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн.
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Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.
"На телеканале, который захвачен боевиками ДНР, вышел любопытный сюжет о компании "Мастер-торг"... Эта компания каким-то образом взяла в эксплуатацию макеевскую шахту "Чайкино" и теперь добывает на этой шахте уголь... В сюжете частник подается чуть ли не героем... что пришли люди, взяли себе шахту с запасом в 100 млн тонн угля... Эта компания непростая, она связана с сыном беглого президента", - отмечает журналист.
Сообщалось, что у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича около двух лет назад родился сын по имени Григорий.
Об этом сообщила украинская журналистка Соня Кошкина.
"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.
Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.
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