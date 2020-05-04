Экс-главу Украины Виктор Янукович арестовали заочно в Украине на два месяца

Киевский суд принял решение о заключении под стражу бывшего президента. Об этом сообщил адвокат Януковича в интервью РосСМИ, передает Politeka.net.

Адвокат заявил, что решение суда абсурдное, ведь место проживание Януковича указано и есть десятки оращений бывшего президента о том, чтобы провели с его учавствием следственные действия. Но, по мнению адвоката, их не рассматривают в генпрокуратуре.

Юрист уверен, что дело - фальсификация и собраны документы, которые доказывают это. Поэтому защита будет обжаловать решение киевского суда.

Ранее мы сообщали, что фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.

"На телеканале, который захвачен боевиками ДНР, вышел любопытный сюжет о компании "Мастер-торг"... Эта компания каким-то образом взяла в эксплуатацию макеевскую шахту "Чайкино" и теперь добывает на этой шахте уголь... В сюжете частник подается чуть ли не героем... что пришли люди, взяли себе шахту с запасом в 100 млн тонн угля... Эта компания непростая, она связана с сыном беглого президента", - отмечает журналист.

Сообщалось, что у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича около двух лет назад родился сын по имени Григорий.

Об этом сообщила украинская журналистка Соня Кошкина.

"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

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