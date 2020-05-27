Президент Украины Владимир Зеленский при всем желании ничего не сможет сделать со своим предшественником Петром Порошенко

Об этом в издании "Главред" написал политолог Александр Кочетков, передает Politeka.net. Он прокомментировал недавний скандал с ГБР.

По словам аналитика, Петр Порошенко только выигрывает от ситуации и доказывает, что не собирается выходить из игры. Бывший президент игнорирует требования действующей власти, которая пока никак не может на него повлиять.

"Поведение Порошенко – неявка на допрос в ГБР по картинам и одновременное проведение выставки – открытая демонстрация того, что он не боится уголовного преследования со стороны любых украинских силовиков – НАБУ, ГБР, Генпрокуратуры", - подчеркнул Александр Кочетков.

Политолог обратил внимание, что недавними событиями Владимир Зеленский и его сторонники расписываются в своей беспомощности. Более того, они фактически оправдывают действия Порошенко, ведь за вызовами на допросы и обысками не следует никакого наказания.

"Этим он также демонстрирует, что власть Владимира Зеленского никчемна по сравнению с ним и она ничего ему сделать не может. Каждый день каждым своим поступком он стремится опровергнуть одно из самых ярких заявлений избирательной кампании Зеленского о том, что он не конкурент Порошенко, а его приговор. Поведение экс-президента показывает, что приговор этот - оправдательный", - отметил Кочетков.

По мнению аналитика, Петр Порошенко "боится оказаться даже в СИЗО", потому время от времени появляется в ГБР, чтобы снизить градус напряжения. Но в безопасные моменты он намеренно ведет себя макимально дерзко и вызывающе.

"Когда он чувствует, что ему ничего не грозит, он занимается хуцпой - в еврейском фольклоре есть такое понятие крайней наглости, пренебрежения и игнорирования всех правилам", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что вручение повестки Марине Порошенко озадачило украинцев: "пойдет дорогой Януковича".

А еще Politeka писала, что печальной Марине Порошенко неожиданно вручили повестку: что грозит жене экс-президента.

Также Politeka сообщала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.