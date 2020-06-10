Скандал с вручением подозрения нардепу и экс-президенту Петру Порошенко и не думал стихать. Бывший гарант сам подлил масла в огонь, внезапно оказавшись на пороге Генпрокуратуры

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы, Порошенко с адвокатами и коллегами-депутатами прорвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием, чтобы она лично вручила ему подозрение. В дверях образовалась толкучка. Примечательно, что во время потасовки Петр Алексеевич, сам того не заметив, перешел на русский язык.

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"Как вы обращаетесь?", - взывали к генпрокурору люди из свиты Порошенко, когда их уже допустили в кабинет.

"Вы нам все нервы вытрепали сейчас... Хватит! Считайтесь с нами, как с депутатами, а не с вашими людьми...", - восклицала одна из депутатов.

"Вы нас здесь маринуете 20 минут, "перешкоджаете..." Покажите мне закон, где вы ограничиваете права народного депутата", - не унимался Порошенко.

В конце концов, Венедиктова покинула свой кабинет после того, как экс-президент стал ее перебивать и перешел на личности.

"У нас сейчас Офис генерального прокурора Венедиктовой?", - спросил Петр Алексеевич. Венедиктова на это развела руками, встала из-за стола и удалилась.

Ранее мы сообщали, подозрение, которое 10 июня вручили Порошенко предтавители ГБР и Генпрокуратуры, связано с делом о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи главой государства, в 2018 году "путем явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - Председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

Согласно санкции статьи 426-1 УК Украины, Порошенко грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Также сообщается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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