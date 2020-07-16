Возле здания Верховной Рады заметили снайперов

Видео с доказательствами появилось на Телеграм-канале PavlovskyNews, передает Politeka.net. Журналисты увидели возле здания парламента людей с вещами, похожими на снайперские винтовки. На видео был запечатлен момент совещания силовых ведомств.

Авторы канала сообщили, что по информации нескольких источников, сегодня в Верховную Раду прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Визит главы государства состоится ориентировочно в 15.00-16.00 часа. Президент приедет в парламент для участия в мероприятиях, приуроченных ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как сообщается, снайперы прибыли к Верховной Раде для обеспечения охраны президента.

Как известно, сегодня Верховная Рада работает в обычном режиме. Депутаты уже успели проголосовать за назначение Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, а также уволить с должности главы аппарата парламента Вячеслава Штучного.

Тем временем под парламентом проходит протест из-за закона о языке. Под Радой собрались противники законопроекта авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке. Стоит отметить, что в повестке дня на 16 июля этого законопроекта нет. Тем не менее, люди не расходятся.

Напомним, что "Слуги народа" экстренно подарили украинцам нового главу НБУ: что известно о Кирилле Шевченко и каким теперь будет курс доллара.

Как сообщала Politeka, Раду затянуло едким красным дымом, съехались пожарные: первые фото и детали происходящего.

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