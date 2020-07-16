Під Верховною Радою у центрі Києва проходить протест через закон про мову

Таку реакцію викликав законопроект "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо навчання державною мовою в навчальних закладах, який може скасувати норму про 80% навчання в школах українською мовою.

Варто відзначити, що хоча раніше була інформація про те, що його розглянуть сьогодні, однак названий проект закону відсутній у порядку денному Верховної Ради на 16 липня. Депутати мають намір обговорити близько 40 питань, однак "мовного закону" в переліку розглянутих законопроектів немає.

Бужанський пояснив, що сьогодні розглянути законопроект не встигають.

Тим не менш, під Радою продовжують збиратися люди. Деякі активісти запалили фаєри. В окремих місця дихати стало важко.

На місце приїхали вогнеборці.

Документ був внесений в Раду 31 жовтня 2019 року. У травні 2020-го його повернули авторові, але через кілька днів доопрацьований законопроект знову потрапив на розгляд керівництва парламенту, а потім і профільного комітету. 23 червня комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді відхилити законопроект.

Відзначимо, за словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, законопроект пропонує зірвати перехід на українську мову навчання з 1 вересня 2020 учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.

Крім того проект закону Бужанського дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою в 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).

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