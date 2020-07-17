Заказчиком дерзкого преступления оказался местный топ-чиновник

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации силовиков, заказное убийство было предотвращено в Черкассах.

В частности, один из местных депутатов из-за личного конфликта решил заказать убийство заместителя городского председателя города Черкасс Юрия Ботнара.

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского председателя города Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и оплатил ему задаток", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что силовики провели спецоперацию, в рамках которой имитировали убийство заместителя городского головы и задержали заказчика после передачи денег.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет", - подчеркнули в ГБР.

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