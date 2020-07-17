Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" дали ВСУ гарантии тишины для проведения поисковой операции на линии фронта

Такие гарантии террористы озвучили представителям совместного центра контроля и координации, передает пресс-центр штаба ООС.

Известно, что российские оккупанты забрали тело погибшего военного медика Николая Илина, которого накануне расстреляли в засаде под Горловкой.

Штаб ООС, в свою очередь, сообщает, что делает все необходимое, чтобы вернуть тело погибшего медика Николая Илина на подконтрольную Украине территорию.

До сих пор неизвестна судьба раненого бойца ВСУ, который якобы остался на поле боя. В пресс-центре штаба ООС говорят, что получили гарантии тишины от оккупационных войск и начали поисковую операцию еще вчера.

Отметим, что российские террористы продолжают обстреливать позиции ВСУ, игнорируя договоренности о режиме прекращения огня.

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы, гранатометы различных систем, ЗУ и другое вооружение.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуировано в лечебные учреждения", - информировал ранее пресс-центр штаба ООС.

Напомним, Николай Илин служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

13 июля он погиб под Зайцево, будучи в составе эвакуационной бригады. "Эстонец" вместе с побратимами прибыл на поле боя, дабы забрать тело убитого товарища, но оккупанты неожиданно открыли огонь, устроив бойцам ВСУ ловушку.

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