Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" дали ВСУ гарантии тишины для проведения поисковой операции на линии фронта
Такие гарантии террористы озвучили представителям совместного центра контроля и координации, передает пресс-центр штаба ООС.
Известно, что российские оккупанты забрали тело погибшего военного медика Николая Илина, которого накануне расстреляли в засаде под Горловкой.
Штаб ООС, в свою очередь, сообщает, что делает все необходимое, чтобы вернуть тело погибшего медика Николая Илина на подконтрольную Украине территорию.
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До сих пор неизвестна судьба раненого бойца ВСУ, который якобы остался на поле боя. В пресс-центре штаба ООС говорят, что получили гарантии тишины от оккупационных войск и начали поисковую операцию еще вчера.
Отметим, что российские террористы продолжают обстреливать позиции ВСУ, игнорируя договоренности о режиме прекращения огня.
За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы, гранатометы различных систем, ЗУ и другое вооружение.
"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуировано в лечебные учреждения", - информировал ранее пресс-центр штаба ООС.
Напомним, Николай Илин служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.
13 июля он погиб под Зайцево, будучи в составе эвакуационной бригады. "Эстонец" вместе с побратимами прибыл на поле боя, дабы забрать тело убитого товарища, но оккупанты неожиданно открыли огонь, устроив бойцам ВСУ ловушку.
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