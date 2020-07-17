Сотрудники Нацполиции Украины задержали преступников, которые на днях жестоко расправились с сотрудником СБУ в Киеве
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Телеграмм-канале Департамента уголовного розыска. Отмечается, что сотрудники уголовного розыска Нацполиции раскрыли хладнокровное убийство сотрудника СБУ, которое произошло в Киеве 14 июля 2020 года.
Известно, что злоумышленники убили действующего следователя СБУ и скрылись с места преступления. Тело мужчины обнаружили со следами насильственной смерти.
Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Двое мужчин 1990 и 1997 года рождения ранее уже были судимыми. Их причастность к преступлению подтверждена доказательствами, изъятыми у них во время обыска. Отмечается, что у преступников были корыстные мотивы. В данный момент продолжаются следственно-розыскные действия.
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты, звезда "Бригады" постарался: "Полное умиление"
Штрафовать будут по-новому, сдерут до 20 тысяч гривен: скандальное решение Рады
Налог на недвижимость взвинтили до предела, сколько придется платить: "За каждый метр..."
Невестка Пугачевой устроила жаркую фотосессию без одежды: "Девушка неземной красоты!"
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, следователи установили, что преступники заметили потерпевшего ночью 14 июля. В 23.30 они напали на него на улице с целью завладеть его имуществом. Злоумышленники ударили мужчину по голове, после чего завладели его личными вещами. Был украден телефон, банковские карты и сумка с документами.
Во время обыска у подозреваемых была изъята банковская карта погибшего, а также его сумка с документами.
Напомним, что следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс: подробности и кадры спецоперации.
Как сообщала Politeka, семейная трагедия в Харькове обрастает новыми подробностями: "Была хорошей матерью".
Также Politeka писала, что известно о 26-летней украинке, которую трагически лишили жизни в Польше.