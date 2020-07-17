Сотрудники Нацполиции Украины задержали преступников, которые на днях жестоко расправились с сотрудником СБУ в Киеве

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Телеграмм-канале Департамента уголовного розыска. Отмечается, что сотрудники уголовного розыска Нацполиции раскрыли хладнокровное убийство сотрудника СБУ, которое произошло в Киеве 14 июля 2020 года.

Известно, что злоумышленники убили действующего следователя СБУ и скрылись с места преступления. Тело мужчины обнаружили со следами насильственной смерти.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Двое мужчин 1990 и 1997 года рождения ранее уже были судимыми. Их причастность к преступлению подтверждена доказательствами, изъятыми у них во время обыска. Отмечается, что у преступников были корыстные мотивы. В данный момент продолжаются следственно-розыскные действия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, следователи установили, что преступники заметили потерпевшего ночью 14 июля. В 23.30 они напали на него на улице с целью завладеть его имуществом. Злоумышленники ударили мужчину по голове, после чего завладели его личными вещами. Был украден телефон, банковские карты и сумка с документами.

Во время обыска у подозреваемых была изъята банковская карта погибшего, а также его сумка с документами.

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