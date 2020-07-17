Замовником зухвалого злочину виявився місцевий топ-посадовець

Про це інформує прес-служба ДБР.

За інформацією силовиків, замовне вбивство було попереджено у Черкасах.

Зокрема, один із місцевих депутатів через особистий конфлікт вирішив замовити вбивство заступника міського голови міста Черкас Юрія Ботнара.

"Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що силовики провели спецоперацію, в рамках якої імітували вбивство заступника міського голови та затримали замовника після передачі грошей.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років", - підкреслили у ДБР.

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