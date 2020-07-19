Жуткая авария на дороге унесла жизни трех человек

ДТП произошло в воскресенье, 19 июля, на трассе Киев — Чоп. Недалеко от села Ивановцы в районе Мукачево столкнулись легковое авто "Мазда" и грузовик. От удара последнее авто вспыхнуло, передает Mukachevo.net.

В результате погибли три человека, водитель и пассажиры "Мазды", включая двух детей 11 и 13 лет, а также 56-летнего главного тренера ФК «Мункач» Виктора Ряшко. Под его руководством ужгородская команда играла в высшей лиге чемпионата Украины.

Единственная выжившая в легковушке оказалась женой тренера, ее с травмами доставлена в мукачевскую больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

На страничке ФК "Мункач" в соцсети Фейсбук украинцы выражают соболезнования по поводу гибели тренера:

"Сочувствуем... Сегодня нашу академию постигло большое горе - трагически в ужасной автомобильной катастрофе оборвалась жизнь главного тренера МФА «Мункач» Виктора Ивановича Ряшко. Коллектив «Мункач футбольная академия» выражает искренние соболезнования семье, разделяет неописуемую боль утраты и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в ДТП под Киевом погибли известный путешественник, организатор авторских туристических маршрутов Андрей Грибан и 9-летний девочка. Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.

Отмечалось, что кроме Грибана в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко. Погибшая девочка была ее дочерью.

Напомним, тело известного украинца нашли в номере отеля, скорбит вся страна: подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.

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