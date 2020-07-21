Максим Плохой оказался автором книги "Философия преступника"

Ее он написал, сидя в тюрьме за бандитизм, и обращался в издательства с просьбой её опубликовать, передает телеграмм-канал Mash.

Отметим, мужчина, который в Луцке во вторник утром со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, назвался "Максим Плохой". Об заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как сообщается в телеграмм-канале, Плохой пытался опубликовать работу с 2014 года (видимо, он вышел из тюрьмы в 2013 году).

Автор сообщает, что попал в колонию в 18 лет, где неоднократно конфликтовал с тюремным руководством, за что получал побои. В книге герой отсидел 6 лет в тюрьме.

Книга заканчивается обещанием "прочитать миру свою молитву".

Цитату из книги привел Геращенко на своей странице в Facebook: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале …".

Как сообщается в сети, в одной из типографий Луцка рассказали, что Плохой - это псевдоним.

Кроме того, во вторник, 21 июля, в Youtube-канале некого пользователя Максима Плохого появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".

Добавим также, полиция заявляет, что луцкий террорист ранее проходил лечение в психиатрической больнице.

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка, слышны выстрелы и есть угроза взрыва: кадры с места событий.

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