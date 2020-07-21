Стало известно, что в столице прогремел взрыв рядом со станцией метро

Инцидент произошел во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская". Сообщается, что прозвучал взрыв. Что именно послужило причиной, пока неизвестно, передает "Киев Оперативный".

Напомним, ранее появилась информация, что возле упомянутой станции метро обнаружили подозрительный чемодан. Началась эвакуация людей, на место вызвали взрывотехников.

Позднее появилась информация, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12 часов аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

В это время в Луцке проходит спецоперация по вызволению заложников. Так, мужчина, у которого проблемы с психикой и который называет себя Максим Плохой, во вторник, 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса. По словам захватчика, у него достаточно оружия и боеприпасов. Также он заявил о еще одной бомбе в другом месте, которую может взорвать дистанционно. Он подчеркнул, что его "смерть не помешает взрывам".

По информации СБУ, заложников около 10. На окнах автобуса видны следы от выстрелов, террорист несколько раз стрелял в сторону полицейских. На место стянули тяжелую технику и выставили снайперов.

Известно, что Максим Плохой ведет общение с журналистами посредством социальных сетей. Мужчина выдвинул несколько общих требований, связанных с "борьбой с системой". Кроме того, через телефоны заложников он общается с их родственниками и просит распространять информацию о захвате автобуса в СМИ.

В Луцк срочно прибыл руководитель МВД Арсен Аваков, который будет лично координировать действия правоохранителей.

Напомним, захват автобуса с заложниками в Луцке, появились фото и требования: "Зеленский и Порошенко должны..."

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