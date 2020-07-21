Бывший главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин высказался о происходящем на Донбассе

Как передает Politeka.net, "переживаниями" он поделился на своем YouTube-канале.

По его словам, жизнь жителей Донбасса только ухудшилась с приходом "русского мира"

"На Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России, и хуже, чем в Украине. И вместо витрины русского мира действительно возникла такая вот помойка", - заявил он.

Также он отметил, что "власти ДНР" буквально заставили выживать боевиков с суммой пенсии около 1350 гривен.

"Многие люди, которые встали именно идейно, там ненависть не по отношению к России, а вот власть российскую многие ненавидят по-настоящему, практически так же, как киевскую. И, к сожалению, можно смело и прямо говорить, что эта ненависть обоснованна и за нее нельзя этих людей осуждать", — сказал Гиркин.

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Главарь «ДНР» Денис Пушилин поставил условие для пересечения жителями ОРДЛО границы с Украиной.

Он разродился новым «указом», согласно которого, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии и улучшения эпидемической ситуации.

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