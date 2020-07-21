Информация о том, что "луцкий террорист" находился в психиатрической больнице, не соответствует действительности

Как передает Politeka, об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии УНИАН.

Так, глава МВД опроверг информацию, что мужчина, который держит в заложниках людей в Луцке, находился на психиатрическом лечении.

Как известно, данную информацию предоставили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины, а впоследствии она распространилась по многим украинским СМИ.

Находясь в Луцке, Аваков сказал, что информация относительно психиатрической больницы является недостоверной. Также министр призвал журналистов осторожнее относиться к фактам, которые они обнародуют.

"Это недостоверная информация", - сказал Аваков.

Он напомнил, что у мужчины, который держит людей в заложниках, есть средства связи, поэтому он мониторит информацию, которая появляется в СМИ по поводу данного инцидента.

"Мы испробуем все методы для того, чтобы этот вопрос мирно решить", - добавил он.

Как известно, в Луцке на Театральной вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, в котором находилось около двух десятков пассажиров. В области введен оперативный план "Заложник", Службой безопасности Украины введен план "Бумеранг". Сейчас со злоумышленником ведутся переговоры.

Известно, что мужчина высказывал возмущения "системой" в Украине, отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

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