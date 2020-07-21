После взрыва у станции метро «Минская» и захвата заложников в Луцке появилось сообщение о минировании железнодорожного вокзала и аэропорта в Киеве

Волна ЧП, охватившая Украину 21 июля, пока и не думает стихать. Так, около 17 часов в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили о временном ограничении работы вокзала. Известно, что его работников и пассажиров оперативно эвакуировали. На вокзал прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, которые сейчас проверяют место происшествия.

При этом сообщается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров происходит через прилегающие к центральному зданию переходы.

Также появилась информация о минировании аэропорта «Жуляны». Это сообщение также проверяется.

Телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает, что волна минирований сейчас началась по всей стране. За день правоохранители получили уже более 50 соответствующих сообщений.

Напомним, ранее в Киеве прогремел взрыв возле станции метро "Минская". Перед этим появилась информация, что возле упомянутой станции метро обнаружили подозрительный чемодан. Началась эвакуация людей, на место вызвали взрывотехников.

Позднее появилась информация, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

Также сегодня людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие. Преступник продолжает удерживать людей в захваченном автобусе.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве после захвата заложников в Луцке.

Как сообщала Politeka, Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.

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