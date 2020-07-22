Пожарные сработали оперативно, выдвинув версию об умышленном поджоге
Инцидент произошел 21 июля в Киеве с актером Вячеславом Маковийчаком, который в 2019 году сыграл Игоря Коломойского в предвыборном ролике председателя партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко.
О случившемся актер сообщил у себя на Фейсбуке, передает Рoliteka.net.
"Мне сожгли авто! "Подарок" на ДР моих сыновей! Пожарные приехали быстро, сразу спросили был ли у меня с кем-то конфликт, так как очень похоже на поджог", - отметил Маковийчак, подписанный в соцсети как Слава Масонский.
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Актер отметил, что в последнее время у него действительно был конфликт. Речь о владельце магазина, который, по словам Маковийчака "кидает" своих покупателей не деньги.
"Намек понял, считаю что существует угроза мне и моей семье. Сразу хочу предупредить, нож «емерсон» который я ношу - не холодное оружие", - подытожил Вячеслав.
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