Пожарные сработали оперативно, выдвинув версию об умышленном поджоге

Инцидент произошел 21 июля в Киеве с актером Вячеславом Маковийчаком, который в 2019 году сыграл Игоря Коломойского в предвыборном ролике председателя партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко.

О случившемся актер сообщил у себя на Фейсбуке, передает Рoliteka.net.

"Мне сожгли авто! "Подарок" на ДР моих сыновей! Пожарные приехали быстро, сразу спросили был ли у меня с кем-то конфликт, так как очень похоже на поджог", - отметил Маковийчак, подписанный в соцсети как Слава Масонский.

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Актер отметил, что в последнее время у него действительно был конфликт. Речь о владельце магазина, который, по словам Маковийчака "кидает" своих покупателей не деньги.

"Намек понял, считаю что существует угроза мне и моей семье. Сразу хочу предупредить, нож «емерсон» который я ношу - не холодное оружие", - подытожил Вячеслав.

Пользователи кинулись обсуждать ситуацию. Некоторые отметили, что, возможно, следует искать скрытых врагов, потому что, тот, с кем у актера конфликт, не стал бы заниматься подобным.
 
"Жесть. Треба по гарячих слідах надати розголос ситуації. Пресуха, тв..."
 
"Згадуйте ще політиків, чи "околополітиків", з якими в Вас була переписка в фб. Мені здається, хтось навіть Вам погрожував"
 
"Офигеть! Сочувствую тебе, бро!"
 
"Может быть и неочевидные враги. Но это все печально. Держись. нужно отпилить голову тем, кто это сделал"
 
"Сочувствую, но ищи в другом направлении, знаю Андрея лично, он не занимался бы такой фигней" - "привет, если не он, то я даже не знаю на кого думать... Не из-за "аваков чорт" в фб же..."
 
"Как-то по сцыкливо-крысиному"
 

Gepostet von Вячеслав Маковийчак am Dienstag, 21. Juli 2020