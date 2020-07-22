Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чем общался с террористом, который захватил заложников в автобусе в Луцке

Он сообщил, что последствия штурма были бы непредсказуемыми, а главное же в этой ситуации – сохранить жизнь людей, передает "Украинская правда".

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10 – 15 секунд. Мы с ним говорили 7 – 10 минут", – сказал президент.

За это время удалось договориться, что террорист сделает первый шаг.

"Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео", – рассказал Зеленский.

После того, как видео появилось в сети террорист отпустил заложников.

"Для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги", – заявил Зеленский. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... Я с такими принципами живу, жил и буду жить. Ведь в итоге – все живы. Для меня это самая главная ценность", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что появилась новая информация о террористе, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке.

СМИ стало известно имя злоумышленника, который утром 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Как выяснилось, настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Известно, что преступник родился в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975. Официально он прописан в городе Дубно.

При этом террорист уже был неоднократно судим. В общей сложности он провел в тюрьме 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Там он и написал свою книгу «Философия преступника», которая ранее упоминалась у него на странице в соцсети. Стало известно, что Кривоша судили по статьям «Разбой», «Мошенничество», «Вымогательство», «Бандитизм», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», а также «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка, слышны выстрелы и есть угроза взрыва.

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

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