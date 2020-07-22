Выполнение требований луцкого террориста президентом Владимиром Зеленским является нормальной реакцией

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и блогер Сергей Иванов на своей страничке в Facebook.

По его словам, наиболее важным вопросом происшествия в Луцке были жизни людей.



"Заложники освобождены, захватчик задержан – это то, что важно. Для заложников, их родственников и для здоровой части общества не имеет значения, кто и какие условия выполнял. То, что президент исполнил одно из них и принял участие в переговорах вместо того, чтобы обеими руками держать на голове корону и думать, как это выглядит со стороны – это нормально, за такое в цивилизованных странах принято благодарить, но это в цивилизованных, а у нас наоборот", - отметил журналист.

Также он подчеркнул, что критика со стороны политиков такого поступка президента - неуместна.

"Что касается сообщений отдельных политиков, которые критикуют Зеленского, то хорошо известно, что жизнь других никогда не входила в перечень базовых ценностей этих людей", - уверен журналист.

В то же время он указал на странности в проведении операции.

"Есть масса вопросов к Нацполиции и СБУ, почему захватчик не находился на спецучете, где он взял взрывчатку и оружие, и, почему так просто захватил автобус с таким количеством людей? На это все еще предстоит получить ответы, а пока можно порадоваться, что никто не пострадал и люди в целости и безопасности уже дома", - заключил он.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.