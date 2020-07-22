После ситуации с захватом заложников в Луцке Украина делится на тех, кто поверил в реальность спецоперации, и тех, кто считает это постановкой
Такое мнение высказал блогер и военный обозреватель Алексей Арестович на своей странице в соцсети, передает Politeka.
"До вчерашнего дня страна делилась на 25 и 73. Со вчерашнего - на тех, кто поверил в маленький победный теракт и на психически здоровых", - написал он.
Также Арестович написал, что президент Украины Владимир Зеленский оказался "еще глупее", чем он думал.
Блогер также опубликовал красноречивое фото, на котором можно увидеть, как "захват готовится к рискованной операции по спасению заложников". На фото силовики спокойно сидят на скамейке рядом с местом, где "луцкий террорист" взял людей в заложники.
"Как в анекдоте "Какая страна, кум, такие теракты", "Со вчера мне крайне перестало быть смешно", "Пиццу ждут? Что-то не едет курьер", "Киевский мост" дубль 2, "террориста" Аваков опять возьмет на поруки", - пишут в комментариях.
Как известно, утром 21 июля мужчина с псевдо "Максим Плохой" сам позвонил в полицию и заявил о захвате заложников в рейсовом автобусе "Берестечко - Красниловка". Потом появилось видео, на котором он винит во всем "систему". Ближе к обеду террорист опубликовал требования: высокопоставленные чиновники должны были публично признать себя "террористами в законе", а Владимир Зеленский - порекомендовать фильм "Земляне". Ближе к вечеру "луцкий террорист" поговорил с Владимиром Зеленским, после чего освободил трех человек, включая ребенка и беременную женщину. Затем президент опубликовал короткое видео, в котором исполнил одно из требований террориста - порекомендовал фильм.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали происшествия.
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