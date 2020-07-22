После ситуации с захватом заложников в Луцке Украина делится на тех, кто поверил в реальность спецоперации, и тех, кто считает это постановкой

Такое мнение высказал блогер и военный обозреватель Алексей Арестович на своей странице в соцсети, передает Politeka

"До вчерашнего дня страна делилась на 25 и 73. Со вчерашнего - на тех, кто поверил в маленький победный теракт и на психически здоровых", - написал он.



Также Арестович написал, что президент Украины Владимир Зеленский оказался "еще глупее", чем он думал.

Блогер также опубликовал красноречивое фото, на котором можно увидеть, как "захват готовится к рискованной операции по спасению заложников". На фото силовики спокойно сидят на скамейке рядом с местом, где "луцкий террорист" взял людей в заложники.