Мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.
Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт на территории завода, а затем взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов.
"На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.
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Также известно, что на месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
В полиции призвали граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции!
"Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - отметили правоохранители.
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.