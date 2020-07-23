В Полтаве введена спецоперация "Гром" по обезвреживании преступника, который захватил заложника
Как передает Politeka.net, об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.
"Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.
За руку он держал сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна", - говорится в сообщении.
Также известно, что ведено в действие полицейский специальную операцию «Гром».
На опубликованных кадрах с места событий видно, что задействовано огромное количество правоохранителей и работников ГСЧС.
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Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2115, который сейчас движется в сторону Киева.
По словам местного охранника, вероятно, подозреваемый ранее работал в гаражах поблизости.
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.