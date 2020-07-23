В Полтаве введена спецоперация "Гром" по обезвреживании преступника, который захватил заложника

Как передает Politeka.net, об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.



"Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.

За руку он держал сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна", - говорится в сообщении.

Также известно, что ведено в действие полицейский специальную операцию «Гром».

На опубликованных кадрах с места событий видно, что задействовано огромное количество правоохранителей и работников ГСЧС.



Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2115, который сейчас движется в сторону Киева.

По словам местного охранника, вероятно, подозреваемый ранее работал в гаражах поблизости.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.